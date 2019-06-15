مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته "بندقية آلية" و9 طلقات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ضبط بحوزته "بندقية آلية" و9 طلقات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته بندقية آلية و9 طلقات.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (بندقية آلية عيار 7،62×39مم، خزينة السلاح وبداخلها 9 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على السلاح من عمه، وجار العمل على ضبط عمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.