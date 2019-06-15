مصر | بعد فشله في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل أمه بـ4 طعنات في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فشله في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل أمه بـ4 طعنات في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة تخيل بوجود رجل في المنزل غير موجود بالواقع وعلى الفور أسرع إلى المطبخ وأخذ بسكين وقاما بطعن والدته 4 طعنات متفرقة بالجسد وأسرع الجيران وأهالي المنطقة على أستغاثت صرخاتها وقاموا بنقلها على الفور الى المستشفى.
وكما استمعت النيابة الى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتهم كان يعانى من مرض نفسى وأنه كان دائم الشجار مع والدته وفى الفترة الأخيرة لاحظوا أختفاءه ولم يروه فى الشارع من قبل، وأكدوا أن والدته حسنة السمعة وتعمل مدرسة وتعيش معه بمفردها ولا يوجد أبناء أخرى لديها.
وطالبت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.
وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطه البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوجود سيدة مصابة بعدة طعنات في جسدها، داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيقات.