مصر | بعد فشله في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل أمه بـ4 طعنات في البساتين

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة بعد خروجه من المستشفى بعد محاولة انتحاره من إلقاء نفسه من الطابق الرابع أثناء عرضه على النيابة، حيث قال المتهم إنه طالب بالثانوي وكان يعاني من مرض نفسي منذ فترة وكان يتلقى العلاج ولكن أوقفه عدة مرات وكانت والدته تحاول معه لكي يواظب عليه مرة أخرى ولكن في الفترة الأخيرة أوقفه نهائيا وبدأ يتخيل حدوث أشياء غير واقعية كوجود رجال غريبة تتردد على المنزل وأن والدته على علاقة بهم، وأضاف أنه كان يردد دائما أيات غير مفهومة وكان مؤمن بها وأن هذة الآيات تقول إنه لابد أن يتعدى جنسيا على والدته، مضيفا أنه حاول التعدي عليها قبل ذلك ولكنها قاومته بشدة وعنفته بعد ذلك على هذا الفعل.

وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة تخيل بوجود رجل في المنزل غير موجود بالواقع وعلى الفور أسرع إلى المطبخ وأخذ بسكين وقاما بطعن والدته 4 طعنات متفرقة بالجسد وأسرع الجيران وأهالي المنطقة على أستغاثت صرخاتها وقاموا بنقلها على الفور الى المستشفى.