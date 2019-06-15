مصر | مباحث الأموال العامة تضبط 4 مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعي بالمقطم

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تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط 4 مراكز طبية غير مرخصة للعلاج الطبيعي والتأهيل والتغذية العلاجية بالمقطم.



ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها ظهور العديد من المراكز الطبية "غير المرخصة"، وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من العديد من الأمراض.



وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط كلٍ من:

(ممارس عام - مواليد 1979 - مقيم بالمقطم بالقاهرة.. يقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس وتنسيق القوام وآلام العمود الفقرى والشلل النصفى والرعاش) – كائن بميدان المفارق بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

(حاصل على بكالوريوس صيدلة - مواليد 1984 - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، ويقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والتأهيل والتغذية العلاجية) – كائن بذات العنوان.



(حاصلة على بكالوريوس علوم - مواليد 1993) وتقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والسمنه والنحافة وتنسيق القوام – كائن بشارع 9 بدائرة قسم شرطة المقطم.



(طالب بكلية التجارة جامعه القاهرة - مواليد 1993)، ويقوم بإدارة مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى والسمنه والنحافة - كائن بشارع 9 بدائرة قسم شرطة المقطم. (طالب بكلية التجارة جامعه القاهرة - مواليد 1993)، ويقوم بإدارة مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى والسمنه والنحافة - كائن بشارع 9 بدائرة قسم شرطة المقطم. وقام المذكورين بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها "بدون ترخيص "وإدعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة "خلافًا للحقيقة" من أجل تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون. Advertisements



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة وإدارتى العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة تم مداهمة المراكز المشار إليها وأمكن ضبط الآتى:



مركز للعلاج الطبيعى والسمنه والنحافة:

(جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته – جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى – سرنجات طبية – أنابيب حفظ عينات دم – 200 عبوة دوائية لعقارات تستخدم لعلاج أعراض السمنة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها - 250 عبوة دوائية لعقارات خاصة بهيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة لعلاج الأمراض المختلفة).. وقدرت قيمتها الأجمالية بمبلغ ( 380 ألف جنيه مصرى).



مركز للعلاج الطبيعى والتأهيل والتغذية العلاجية:

(جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته - جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى – سرنجات طبية – أنابيب حفظ عينات دم - 200 عبوة دوائية لعقارات غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة).. وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ ( 230 ) ألف جنيه مصرى). مركز للعلاج الطبيعى والتأهيل والتغذية العلاجية:(جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته - جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى – سرنجات طبية – أنابيب حفظ عينات دم - 200 عبوة دوائية لعقارات غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة).. وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ ( 230 ) ألف جنيه مصرى). مركز للعلاج الطبيعى والسمنه والنحافة وتنسيق القوام:

(جهاز مساج للعلاج الطبيعى – جهاز طبى للتخسيس - 150عبوة دوائـــية لعقارات وأدوية لعلاج آلام العمود الفقرى غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ ( 185 ) ألف جنيه مصرى).



مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى:

(جهاز طرد مركزى طبى لفصل عينات الدم - سرنجات طبية – أنابيب حفظ عينات دم –140 عبوة دوائية لعقارات تستخدم لعلاج أمراض السمنة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها.. قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ ( 170 ) ألف جنيه مصرى).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.