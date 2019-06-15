مصر | داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 4440 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 4440 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل سن 33 - مقيم بذات الدائرة) لإدارته المخزن بدون ترخيص، ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على ( عدد 4440 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ) وبمواجهته إعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، وتخزين المضبوطات بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.