مصر | "93 ألف جنيه".. ضبط سارق خزينة شركة الإكسسورات بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "93 ألف جنيه".. ضبط سارق خزينة شركة الإكسسورات بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سارق خزينة شركة الإكسسورات بالأزبكية.

وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية من صاحب شركة لإكسسوارات الهواتف المحمولة - كائنة بشارع الجلاء بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه، ووجود بعثرة بمحتوياتها وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى 93 ألف جنيه..ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل سن 30 يعمل بمقهى كائن بالطابق الأرضى بالعقار محل الواقعة - مقيم بمحافظة بور سعيد وله محل إقامة آخر بمحافظة البحر الأحمر - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة مسكن ".



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بور سعيد تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط (الخزينة الحديدية المستولى عليها - مبلغ مالى 30 ألف جنيه - حوالة بنكية بمبلغ 30 ألف جنيه باسم أحد الأشخاص - 3 هاتف محمول - مشغولات فضية عبارة "سلسلة – أنسيال" - كمية من الملابس - أجنة - جاكوش "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة")، داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بمحافظة بور سعيد، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وقيامه بتحويل المبلغ المشار إليه نظير مديونية مستحقة عليه، وشرائه الهواتف المحمولة والمشغولات الفضية والملابس بمبلغ 21.200، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.