أخبار مصر | انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم اللغة العربية لمعلمي فرع المركز بإندونيسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم اللغة العربية لمعلمي فرع المركز بإندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لإعداد معلمي فرع مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بإندونيسيا.

افتتحت الدورة بحضور الدكتور محمود كامل الناقة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، والمستشار الأكاديمي للمركز، والأستاذة الدكتورة إيمان هريدي، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة القاهرة، وخبيرة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعضو المجلس الأوربي للغات، والمستشار الأكاديمي للمركز.

وشارك الأستاذ الدكتور خلف الديب، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور عطية عبد الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر،والأستاذة الدكتورة رشا هريدي، أستاذ تكنولوجيا التعليم والمحاضرة.