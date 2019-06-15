أخبار مصر | سفير السعودية بالقاهرة يدشن مبادرة "نخلة السلام من بلد السلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير السعودية بالقاهرة يدشن مبادرة "نخلة السلام من بلد السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن سفير السعودية بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى اليوم، مبادرة صاحب السمو الملكى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تحت شعار "نخلة السلام من بلد السلام"، وذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وبدأت المراسم بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وبمشاركة رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل العتيبى وعدد من المسئولين ورجال الأعمال فى البلدين الشقيقين.

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وأكد السفير أسامة نقلى خلال كلمة فى الاحتفال إن العرى الوثيقة التى تجمع شعبى البلدين تجسدها الأفعال التى تغنى عن الأقوال، وذلك فى ظل ما يجمع بينهما من روابط قوية وعلاقات متميزة على مر التاريخ لتشهد طفرة غير مسبوقة فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود والرئيس عبد الفتاح السيسى فى توثيق العلاقات الثنائية، وتعزيز روح المحبة السلام فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والمساهمة فى تكريس الأمن والسلم الدولى.

ووجه السفير السعودى الشكر والتقدير للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة القصيم على هذه المبادرة التى انطلقت من المملكة تحت شعار "نخلة السلام من بلد السلام".

وعبّر سفير خادم الحرمين الشريفين عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على احتضانها لهذه الغرسة، وكذلك رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والسداد فى نشر قيم المحبة والسلام والوئام بين شعوب العالم.