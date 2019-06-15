أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر: غدًا طقس شديد الحرارة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر: غدًا طقس شديد الحرارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، حول حالة طقس يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019، وتضمن البيان، أن الطقس سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد حار، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق على شمال البلاد على مناطق من شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.

وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:



الصغرى العظمى



القاهرة 2433

الإسكندرية2328

السلوم 2230

رفح 2130

كاترين1529

أسوان2840

حلايب 2733

