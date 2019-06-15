أخبار مصر | بولفيون يعلنون إسلامهم.. ومدير المركز الإسلامي: بسبب قيمنا وتسامحنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولفيون يعلنون إسلامهم.. ومدير المركز الإسلامي: بسبب قيمنا وتسامحنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أربعة أشخاص من بولوفيا إسلامهم خلال شهر رمضان المبارك، نتيجة لما لمسوه من الدين الإسلامي الحنيف من سماحة وتسامح مع كافة الأديان السماوية.

وقال الدكتور عيسى عمرو كيفيدو رئيس المركز الإسلامي في سانتا كروز، في تصريحات له، إن الأشخاص أعلنوا إسلامهم في شهر رمضان المبارك، وأن المركز يقدم كافة التسهيلات للمسلمين هناك، من حيث تبيين أمور الدين الصحيح، ونشر السنة النبوية الحقيقية.

وأوضح أن المركز تم تأسيسه في العام 1985، وتم منح الرخصة من قبل الحكومة البلوفية بعد أربعة أعوام من التأسيس.

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وبين أن للجالية المسلمة في بولوفيا مميزات كثيرة، من ضمنها التماسك والتراحم فيما بينهم، لاسيما وأن غالبيتها من الجنسية البوليفية الجدد.

ووجه شكره إلى جميع المساهمين في إنجاح أعمال الخير في شهر رمضان، من حيت توفير الإمكانيات لنشر الإسلام باللغة الإسبانية، اللغة الرسمية في البلاد.

وكانت الجالية الإسلامية في المركز الإسلامي البوليفي في مدينة سانتا كروز قد احتفلت بعيد الفطر المبارك وسط جموع المسلمين.