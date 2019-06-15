أخبار مصر | مديرية أوقاف جنوب سيناء تشارك في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية لهذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرية أوقاف جنوب سيناء تشارك في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، إن مديرية أوقاف جنوب سيناء تشارك في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية لهذا العام بـــ 24 مدرسة علمية وقرآنية موزعة على جميع مدن المحافظة حسب الكثافة السكانية ، إضافة إلى مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم لتحصين النشء والشباب بالعلم النافع على أيدي شباب علماء وقراء وزارة الأوقاف.

وأضاف الراوي في تصريحات له أن هناك عدد من القوافل الدينية التي تجوب المحافظة من قرى ومدن وتجمعات بدوية ووديان ، لتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الأخلاقية.

وأشار إلى أن المديرية نظمت عدد 4 دورات تدريبية الأولى: دورة (فقه الصيام) لجميع السادة الأئمة على مستوى المديرية ،الثانية: دورة (فقه الحج) حضرها جميع السادة الأئمة على مستوى المحافظة، الثالثة: دورة (خطباء المكافأة) لمدة 5 أيام في فقه الصلاة ، وفقه الصيام ، وفقه الحج ، ومفاهيم يجب أن تصحح ، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، الرابعة: دورة مكافحة الإدمان بالتعاون والاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء .