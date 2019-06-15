أخبار مصر | "الأوقاف" تزود مساجد نيوزيلندا بإصداراتها العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تزود مساجد نيوزيلندا بإصداراتها العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الشيخ جمال فودة إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، والذي يعمل إمامًا وخطيبًا بمسجد النور بنيوزيلندا التابع لاتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الأديان جاءت لنشر أسس التسامح الإنساني، وترسيخ أسس العيش المشترك بين بني الإنسان، وهذا ما تعمل عليه وزارة الأوقاف من خلال رسالتها في الداخل والخارج.

وبعد استماع الوزير لشرح مفصل عن وضع المساجد بنيوزلندا، وجه بتزويد المساجد الكبرى في نيوزيلندا ببعض إصدارات الوزارة المترجمة الى اللغة الإنجليزية، وبعض إصداراتها باللغة العربية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير بكافة أنحاء العالم، والتواصل مع أبنائها في الداخل والخارج.