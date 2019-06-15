أخبار مصر | مصري يفوز بالمركز الثاني في مسابقة موريتانيا الدولية لحفظ القرآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصري يفوز بالمركز الثاني في مسابقة موريتانيا الدولية لحفظ القرآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف فوز مرشحها المتسابق أيمن منصور عبد العزيز متولي وحصل على جائزة المركز الثاني بالمسابقة الدولية الأولى لنيل جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده لعام 1440هـ – 2019م ، والتي عقدت بنواكشوط في الفترة من 22-28 رمضان 1440هـ .

شارك في المسابقة المحكم محمود إمام حسين مدير إدارة المقارئ بالوزارة، وأشادت الخارجية المصرية باستحسان القائمين على المسابقة والمشاركين فيها بوفد وزارة الأوقاف.