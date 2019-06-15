أخبار مصر | "الإفتاء" توضح حكم إيداع الأموال في البنوك وشهادات الاستثمار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" توضح حكم إيداع الأموال في البنوك وشهادات الاستثمار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء المصرية، إن إيداع الأموال في البنوك وشهادات الاستثمار جائز شرعا.

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بعنوان "ملخص لحكم إيداع المال في البنوك" بثته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن البعض يظن أن هذه المعاملات البنكية، من قبيل الربا بسبب الفائدة الثابتة، لكنها ليست فائدة لكنها ريع.

وأوضح: "لأن من يضع مبالغ مالية في البنك فهو يمول مشروعات، وبالتالي يأخذ نسبة من أرباح هذه المشروعات، ويم تثبيت هذه الفائدة بعد دراسات الجدوى ودراسات السوق".

وتابع أمين الفتوى: أن وضع المال في البنوك سواء في ودائع أو حساب استثماري أو شهادات استثمار، جائز شرعًا ولا شىء فيه.