أخبار مصر | استجابة لمطالب نقابة الأطباء.. الأعلى للإعلام يصدر ضوابط تنظيم فوضى البرامج الطبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجابة لمطالب نقابة الأطباء.. الأعلى للإعلام يصدر ضوابط تنظيم فوضى البرامج الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله.

وبحسب البيان الذي صدر، جاء من بين ضوابط البرامج الطبية الأتي:

- عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

- عدم الإعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة ادارة الصيدلية بوزارة الصحة.

- مراعاة عدم عرض مشاهد اثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض الا بعد الحصول على الموافقة.

- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

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وهو ما سبق وطالبت به نقابة الأطباء فى شهر سبتمبر الماضى حيث قام وفد من نقابة الأطباء برئاسة نقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيرى، لتقديم شكوى رسمية بما يحدث فى الإعلام الطبى، سواء فوضى الإعلان عن منتجات عشوائية يسمونها طبية أو ظهورا لأطباء بشكل دعائي وتسويقي في البرامج.

وطالب وفد النقابة في المذكرة التي تقدم بها لرئيس الهيئة الوطنية للأعلام بالأتى:

- تطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية.

- عدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك او عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وانه طبيب وليس احد أعضاء الفريق الطبي.

- عدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته او مكان الوصول إليه.

- عدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح او للترويج لانجازات طبية ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات فى البرامج.

- أما فيما يعرضه الطبيب من معلومات طبية قد تكون مغلوطة فأن النقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة الطبيب والقناة التى سمحت بعرض هذه المعلومات الخاطئة علي شاشاتها.