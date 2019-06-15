أخبار مصر | رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الطلاب أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الطلاب أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى طلاب القسم العلمي في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات مادتي الحديث والتفاضل والتكامل (نظام قديم وحديث)، اليوم السبت.

وساد الهدوء والاستقرار دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، وسط التزام تام من الطلاب، ما أسفر عن عدم وجود أي مخالفات.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب الأزهر أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف بالاعتماد على النفس وعدم الغش، مضيفًا أن ما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، متمنيًا كل التوفيق والسداد لطلاب الأزهر.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.