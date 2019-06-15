أخبار مصر | مسطحات خضراء ورفع الكفاءة وأعمال الصيانة.. العاصمة تستعد لاستقبال بطولة أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسطحات خضراء ورفع الكفاءة وأعمال الصيانة.. العاصمة تستعد لاستقبال بطولة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أيام قليلة، تنطلق أمم إفريقية علي الأراضي المصرية، حيث تستضيف الدولة 24 منتخبًا أفريقية لأول مرة في التاريخ، وتستعد العاصمة لاستقبال مراسم الافتتاح والتي ستكون في ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن الانتهاء من تخطيط الأراضي ودهان البلدورات بشارعي العروبة وصلاح سالم المؤديان إلي ستاد القاهرة، فضلًا عن رفع الكفاءة وأعمال الصيانة والمسطحات الخضراء، ويأتي ذلك بناءً علي توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

وأضاف، أنه تم أيضا الانتهاء من إنشاء 10 دورات مياه عمومية ثابتة بالمنطقة، خاصة بالشوارع المتواجدة بمحيط استاد القاهرة واستاد السلام.