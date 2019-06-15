أخبار مصر | خلال فعاليات اليوم السادس.. جولة سياحية بمنطقة الأهرامات وأبو الهول لأبناء "ناصر للقيادة الإفريقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال فعاليات اليوم السادس.. جولة سياحية بمنطقة الأهرامات وأبو الهول لأبناء "ناصر للقيادة الإفريقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الشباب الإفريقي المشارك في "منحة ناصر للقيادة الإفريقية" بجولة سياحية بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، وتفقد منطقة البانوراما لمشاهدة الأهرامات الثلاثة للتعرف علي الحضارة الفرعونية القديمة.

وتضمنت الرحلة جلسة عامة حول الحضارة المصرية القديمة، تناول خلالها الدكتور بسام الشماع المؤرخ وعالم المصريات، نشأة وتاريخ تطورالحضارة المصرية القديمة، وبناء الأهرامات، بالإضافة إلى الحديث حول سبب تسمية مصر بهذا الاسم، والأسماء الأخرى التي سميت بها عبر التاريخ.

وتطرق الشماع إلي تاريخ النوبة وبلاد بونت وحضارتها والعلاقة التاريخية بين مصر وافريقيا، وأهم السمات المشتركة بينهم بالإضافة إلي التحدث عن المماليك المصرية التي حكمت افريقيا من الجنوب.

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وأكد الشماع أن إفريقيا علمت العالم، الاقتصاد والتجارة والعلاقات التجارية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

وشملت فعاليات اليوم تنظيم رحلة نيلية لمدة ساعتين استمتع خلالها شباب المنحة بمعالم القاهرة الساحرة، وتخللها حفل عشاء بمصاحبة الموسيقي وعدد من الفقرات الغنائية والفنية وعروض التنورة والفلكورية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم السادس من منحة" ناصر للقيادة الافريقية "التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الجاري بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي.