شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» و«عبدالعال» يتفقدان ستادي القاهرة والسلام استعدادا لـ«أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مساء السبت، محيط ستادى القاهرة والسلام، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو القادم حتى 19 يوليو 2019.

وتابع الوزير والمحافظ آخر مستجدات الأعمال الإنشائية التي تجرى في محيط بوابات ستاد القاهرة والطرق المحيطة بها، من أعمال رصف ودهان الأرصفة والتشجيل، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في كافة المناطق المحيطة بستاد القاهرة على أكمل وجه.

وعقب ذلك توجه والمحافظ القاهرة إلى ستاد السلام، حيث تفقدا المنطقة المحيطة للاستاد للاطمئنان على أعمال التطوير خاصة إصلاح الأرصفة ودهانها، حيث وجه الوزير بازالة أي مخلفات في المنطقة المحيطة بالاستاد، بالاضافة إلى الانتهاء من أعمال دهانات واجهات العقارات المواجهة لأبواب الاستاد.

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يتفقدان محيط ستادى القاهرة والسلام