شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يدشن مبادرة «نخلة السلام من بلد السلام» بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، صباح اليوم، بحضور مراسم تدشين مبادرة الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، تحت شعار «نخلة السلام من بلد السلام»، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وشارك السفير محافظ القاهرة في غرس نخلة السلام في حفل أقيم بميدان الفاروق بكورنيش المعادي بمشاركة رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، الدكتورة مشاعل العتيبي، وعدد من المسؤولين، ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين.

وقال السفير أسامة نقلي، في كلمة له خلال الاحتفال: «إن العرى الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين تجسدها الأفعال التي تغني عن الأقوال، في ظل ما يجمع بينهما من روابط قوية وعلاقات متميزة على مر التاريخ لتشهد طفرة غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسي، في توثيق العلاقات الثنائية وتعزيز روح المحبة السلام في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والمساهمة في تكريس الأمن والسلم الدولي».

Advertisements

كما عبّر سفير خادم الحرمين الشريفين عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على احتضانها لهذه الغرسة، وكذلك رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والسداد في نشر قيم المحبة والسلام والوئام بين شعوب العالم.

من جانبها، ثمّنت رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية في كلمتها خلال حفل التدشين المبادرة، مُنوّهة بأن أهم الأهداف المشهودة للسلم هي تعزيز روح التآخي بين الشعوب وجميع الأفراد في المجتمعات.

وجرى خلال حفل تدشين المبادرة تكريم السفير أسامة نقلي، ومحافظ القاهرة، وعدد من أعضاء المنظمة العربية للسلام، والتنمية وتم إهداؤهم الدروع التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «نخلة السلام من بلد السلام» سوف تطوف عدة عواصم عربية وعالمية عقب تدشينها اليوم في جمهورية مصر العربية، حيث حرصت المنظمة العربية للسلام والتنمية على أن تكون القاهرة أول عاصمة تستقبل نخلة السلام في العالم، تقديرًا لخصوصية العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.