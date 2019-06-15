شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» عن ضوابط البرامج الطبية: إرساء للمسؤولية الإعلامية والأخلاقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس نقابة الأطباء أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر ضوابط تنظيم فوضى البرامج الطبية، حيث وضع المجلس ضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك بهدف إرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله.

وأضافت النقابة، في بيان صحفي، أن ضوابط البرامج الطبية تضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، ومراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة، وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

وأكد البيان أن النقابة طالبت بهذه الضوابط في شهر سبتمبر الماضي أثناء زيارة وفد من نقابة الأطباء، برئاسة نقيب أطباء مصر، الدكتور حسين خيرى، للمجلس الأعلى للإعلام، لتقديم شكوى رسمية، بما يحدث في الإعلام الطبى، سواء فوضى الإعلان عن منتجات عشوائية يسمونها طبية أو ظهورا لأطباء بشكل دعائي وتسويقي في البرامج.