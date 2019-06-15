شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: بدء استخدام السرنجات «ذاتية التدمير» يوليو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السرنجات الآمنة ذاتية التدمير، بالإضافة إلى تغطية احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، في إطار المشروعات الصحية التي تتبناها الوزارة، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية في مجال الصناعات الطبية المحلية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشؤون الدواء، والمهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدة ثقة الوزارة بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع والقدرة الفنية لوضع المواصفات التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في زيادة نسب التصنيع المحلي للصناعات الطبية بشكل أكبر، وتوفير العملة الصعبة عوضا عن الاستيراد، كما سيساهم التصنيع المحلي في تلبية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية والتي تقدم الخدمة الطبية لجميع المصريين والوافدين على أراضيها.

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وجددت وزيرة الصحة تأكيدها على وقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة ذاتية التدمير في جميع الجهات الحكومية، بداية من شهر يوليو 2020، طبقا للقرار الوزاري في هذا الشأن، موضحة أن الاعتماد على منتجات الهيئة ذات الجودة العالية سيلبي احتياجات مصر ليس فقط بل سيجعلها تصدر منتجاتها الطبية، إلى أغلب دول العالم، بما تمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.

وذكرت وزيرة الصحة أن البروتوكول شمل تصنيع «غرف العمليات والعناية المركزة بنظام الكبسولة، ومفارم النفايات الطبية بسعاتها المختلفة، والأسرة الطبية بأنواعها وطرازاتها المختلفة، وحضانات الأطفال الرقمية، وكراسي الغسيل الكلوي، والأجهزة الرياضية الخاصة بوحدات العلاج الطبيعي وأي احتياجات أخرى للوزارة والجهات والمستشفيات التابعة لها في الجهات المختلفة.

وأشادت وزيرة الصحة بكراسي الغسيل الكلوي التي تصنعها الهيئة، ووجهت باستخدامها كتجربة أولى بمركز الغسيل الكلوي الجديد الجاري افتتاحه بجوار بمستشفى الإسماعيلية العام، لخدمة أهالي مدن القناة، وتمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة متطلبات الوزارة أولًا بأول.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان فور وصولها مقر الهيئة العربية للتصنيع تفقدت معرض الهيئة، واطلعت على نماذج الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، حيث استمعت إلى شرح المهندس محسن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية والمسؤولة عن تصنيع المعدات الطبية، بخصوص نظام غرف العمليات سابقة التجهيز بنظام الكبسولة وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وذلك بالشراكة مع الشركة الألمانية «انتجروميد»، وتشمل أجهزة تخدير، وسراير العمليات، وأجهزة الكي، بالإضافة إلى نظام التعقيم الكامل.