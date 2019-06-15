شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة انتحار وشكاوى من صعوبة استاتيكا الثانوية العامة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، بنظام «بوكليت»، السبت، بإجمالي ١١٧ ألفًا و٣٣١ طالبا وطالبة، وسط حراسة أمنية مشددة وتفتيشات موسعة أثناء دخول اللجان وبداخلها.

وشكا الطلاب من طول الأسئلة، مؤكدين أنها لا تتناسب مع الوقت المحدد للإجابة عليها تماما، الأمر الذى أدى إلى دخول العديد من الطلاب فى نوبات بكاء بسبب عدم تمكنهم من كتابة الإجابات رغم معرفتها بسبب ضيق الوقت، كما اشتكى أولياء الأمور من الحالة السيئة التى انتابت أبناءهم، وقالوا: «الوزارة تتفنن فى تعذيب أبنائنا مرة بصعوبة الامتحانات والأخرى بالسهل الممتنع»، وأضافوا: «أولادنا عارفين الإجابة ومش لاقيين وقت يكتبوها.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

ومن جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم إن امتحان «الاستاتيكا» جاء فى مستوى الطالب المتوسط بخلاف نقاط لقياس القدرات والتميز.

وأوضحت أميمة عبد الرازق، الطالبة بمدرسة علم الدين الثانوية بالقاهرة، أن امتحان «الاستاتيكا» جاء مكونا من 18 سؤالا على 11 ورقة إجابة، لافتة إلى أن مجمل الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، وأن معظمها سهلة، إلا أن الوقت المحدد للإجابة على الامتحان بساعتين لا يكفى تماما، مشيرة إلى أن الإجابة على هذا الامتحان كانت تحتاج لضعف الوقت المحدد أو نصفه على الأقل.

وقال عمر عزت، الطالب بمدرسة السعيدية بشارع مراد بالجيزة، إن أسئلة الامتحان جاءت جميعها من نماذج امتحانات الوزارة، إلا أنه لم يستطع الإجابة عنها جميعها بسبب ضيق الوقت، الأمر الذى اتفق معه فيه زملاؤه الطلاب، مؤكدين أن وزارة التعليم كان منهجها «السهل الممتنع» فى امتحان «الاستاتيكا»، مطالبين بالنظر لهم بعين الرأفة والرحمة فى هذه المادة.

وفى الغربية، تعرضت طالبة للإصابة بحالة إغماء، داخل لجنة الامتحان وتم نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام، لإجراء الإسعافات لها، وتحررت مذكرة بالواقعة.

وفى البحيرة، شكا عدد من الطلاب من صعوبة وطول الامتحان، وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى من الامتحان.

وفى القليوبية، قال عدد من الطلاب إن الامتحان كان به 18 سؤالا غير مباشر تتضمن أفكارًا جديدة، وإن الوقت لم يكفى للإجابة عن الاسئلة، فيما أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم ان الامتحان في مجمله في مستوى الطالب المتوسط، وأنها لم تتلق شكاوى من صعوبته.

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وفى الشرقية، شكا الطلاب من صعوبة الامتحان مؤكدين طول الأسئلة وأن الامتحان جاء أعلى من مستوى الطالب المتوسط ويحتاج لوقت أطول، وقال رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أية شكاوى خاصة بالامتحانات.

وفى الدقهلية، شكا عدد كبير من الطلاب من طول الامتحان لافتين إلى أن الوقت المحدد للامتحان لا يكفى لعدد الأسئلة، وقال الطلاب إن الامتحان به 18 سؤالًا والوقت المحدد ساعتين فقط مما أدى إلى عدم تمكنهم من المراجعة وتسبب في ضياع بعض الجزئيات وعدم كتابة جميع خطوات حل الأسئلة.

وفى البحر الأحمر، ألقت طالبة بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بالغردقة بنفسها من الدور الثانى في محاولة للانتحار فور خروجها من أداء الامتحان بلجنة مدرسة خالد ابن الوليد بالغردقة، وتم استدعاء سيارة الاسعاف ونقلها لمستشفى الغردقة.

وفى قنا، اُصيب الطالب حسن أبوالحمد عمر بلجنة مدرسة سمهود الابتدائية بمركز أبوتشت بضيق في التنفس اثناء الامتحان كما اُصيب، تامر عيدالسلام حسانين، مدرس، بلجنة تصحيح مدرسة ناصر قنا بمغص معوى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وقال عبداللطيف عمران، مدير عام التعليم بالمحافظة، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أي مشكلات في اللجان.

وفى أسيوط، قال عدد من الطلاب إن الإمتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، لكن الأسئلة طويلة وتحتاج إلى وقت أطول من الوقت المقرر له لحلها.

واشتكى عدد كبير من أولياء الأمور بسبب الحالة السيئة التى خرج بها أبناؤهم الطلاب من الامتحان، ورددوا عبارات مسيئة للمسؤولين عن وضع الامتحان بهذا الشكل، وقالوا: «أولادنا عارفين الإجابة ومش لاقين وقت يكتبوها.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. يعنى طول السنة تعب وشقى ومفيش وقت لحل الامتحان»، مطالبين بالتحقيق فى هذا الأمر.

وقالت عبير أحمد، مؤسسة صفحة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، على موقع «فيس بوك»، إن أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب شعبة العلمى رياضة للثانوية العامة جاءت متوسطة الصعوبة وكثيرة وتحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص للامتحان.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الرابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وذكر «عبدالحكم» أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول والنشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك فى محافظات القاهرة «إدارة القاهرة الجديدة»، وقنا «إدارة نجع حمادي»، وكفر الشيخ «إدارة بيلا»، والقليوبية «إدارة طوخ»، وأسوان «إدارة أسوان التعليمية»، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.