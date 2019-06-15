شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم تشغيل.. «النقل»: توافد الركاب على محطات المترو الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق بمحطات مترو الأنفاق الجديدة (هارون – ألف مسكن- نادي الشمس) التي تم تشغيلها أمام الركاب بدءًا من صباح السبت.

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وقال بيان للوزارة إن المحطات الجديدة شهدت توافدا من جانب الركاب، الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة والتي لا تقل عن محطات مترو الأنفاق الأوروبية، كما قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو كافة التسهيلات الخاصة بتنقلات الركاب، وأعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، بناءً على تكليفات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، تزامنًا مع فتح المحطات الجديدة للركاب واستعدادًا لقرب انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف البيان أن وزارة النقل تتقدم الشكر للركاب على الاستجابة المتميزة لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر التذكرة، والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك، وكذلك التعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر والتي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الأفريقية والدولية.

جدير بالذكر أن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو أن كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 دقيقة)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة / نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.