شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» عن استعدادات «أمم أفريقيا»: ما نفذناه في 3 أشهر تُنفذه دول في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن معدلات التنفيذ في أعمال تطوير استاد السويس الرياضي وكافة المنشآت الرياضية والصحية والثقافية والسياحية والترفيهية بالسويس، بمثابة إنجاز حقيقي.

وأشار شعراوي إلى أن ما تحقق في 3 أشهر على أرض الواقع بالسويس وكافة المحافظات المستضيفة للبطولة تنفذه بعض الدول 3 سنوات، وذلك بفضل التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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وأضاف الوزير، خلال زيارته، اليوم السبت، لمحافظة السويس، أنه زار استاد السويس الرياضي في شهر فبراير الماضي مع رئيس الوزراء، واليوم بعد الانتهاء من أعمال التطوير تغيرت الصورة بداية من أرضية الملعب وغرف اللاعبين والعيادات الطبية التي جرى تجهيزها على أعلى مستوى، فضلا عن التجهيزات الأمنية وكاميرات المراقبة والمستوى الأمني بجانب تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد من الخارج.

كما أوضح أن استاد السويس جاهز لاستقبال المنتخبات الأربعة، وهناك بعض الملاحظات والرتوش الفنية الصغيرة والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة، وتلافيها قبل وصول المنتخبات الأفريقية للسويس.

وتابع شعراوي أن السويس سوف تستضيف 4 منتخبات قوية في البطولة وبلا شك سيحضر مبارياتها عدد كبير من الجمهور، لذلك ستتم مراعاة توفير أماكن ترفيهية للجمهور.