شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» و«السياحة» تتابعان شكوى إلغاء تذاكر سفر مصريين بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارتا الهجرة والسياحة شكوى عدد كبير من المصريين بدولة الكويت، بشأن إلغاء تذاكر سفرهم للقاهرة رغم صحة الإجراءات الخاصة بهم عند حجزهم للتذاكر.

بدأت الواقعة عندما استقبلت إدارة رعاية المصريين بالخارج، بوزارة الهجرة شكوى تفيد بأن عددا كبيرا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت، والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، إذ تبيّن لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.

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وقالت وزارة الهجرة، في بيان، إنه حرصا على مصالح المصريين بالخارج، أجرى اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، اتصالات مكثفة للتنسيق مع وزارتي الخارجية والسياحة، وممثلي الجالية المصرية في الكويت، ورئيس لجنة الطيران بغرفة الشركات السياحية، وكذلك مع جهاز حماية المستهلك، والذي تواصل بدوره مع الشركات.

وأكد الجهاز إقرار الشركتين بالتزامهما برد المبالغ المالية قيمة تذاكر الطيران أو توفير تذاكر طيران، إذ اتفق السيد رئيس جهاز حماية المستهلك بعد تواصله مع الشركة ذات الاختصاص، على حجز تذاكر بديلة للمتضررين أو قيام الشركات برد القيمة المالية لها، وذلك حسب الاتفاق مع المصريين المتضررين وتحديد آلية للتنفيذ، وعليه فقد قامت الوزارة بإبلاغ المتضررين المصريين من خلال الجالية المصرية بدولة الكويت.

وتم إلزام الشركتين بحصر كافة التذاكر التي تم إلغائها، ورد قيمة هذه التذاكر بالكامل للمواطنين، وتسديد كافة مستحقات المواطنين الذين تضرروا جراء إلغاء حجوزاتهم أو إيقاف تذاكر سفرهم، وقد قامت الشركتين بالإقرار بهذا الالتزام في محضر رسمي بجهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة المصرية.

من جانبها، أهابت وزارة السياحة بالمواطنين الذين تضرروا من هاتين الشركتين، بالتوجه إلى الشركة محل الشكوى لاسترداد المبالغ المالية منها، وستقوم الشركة بتسديد تلك المبالغ على الفور، وفي حالة عدم السداد تم تخصيص رقم تليفون بوابة الشكاوى الموحدة لقطاع الشركات بوزارة السياحة0224874607، أو جمعية حماية المستهلك.