شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول إنشاء الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول أعمال إنشاء الغرفة النظيفة بمقر المعهد الجديد بالنزهة.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط، كما أنه يمثل نقلة نوعية في استراتيجية المعهد نحو الربط مع الصناعة، وإنشاء معامل وخطوط شبه صناعية يمكن أن يتم تطبيق مخرجاتها في صناعة الإلكترونيات والمستشعرات، حيث تمثل هذه المخرجات أحد مكونات الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة عالميا.

وأوضح التقرير أنه تم إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء هذه الغرفة، كما أنه جار طرح طلب الحصول على المعلومات على الشركات المتخصصة والبدء في الخطوات الفعلية للمشروع، ومن المخطط تنفيذ الإجراءات خلال فترة الشهور الأربعة القادمة.

وأضاف التقرير أنه تم طرح طلب العروض على ما يزيد عن 35 شركة عالمية متخصصة في الدراسات الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل مثل هذه الغرف لتحديد أفضل التكنولوجيات المستخدمة؛ ومن ثم تحقيق أعلى عائد اقتصادى منها.