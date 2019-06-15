شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: بدء مباحثات قطار «السخنة- العلمين» السريع بطول 500 كم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل إن اللجنة الفنية لمشروع القطار السريع «السخنة- العلمين»، ستبدأ بعد غدٍ، مناقشة التحالفين اللذين تأهلا للمرحلة النهائية لتنفيذ المشروع، البالغ طوله 500 كيلومتر تقريبًا.

من ناحية أخرى، يعقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يوم الثلاثاء اجتماعا مع التحالف المكون من شركات «بومبارديه والمقاولون العرب وأوراسكوم»، وذلك لاستكمال المفاوضات حول مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

وتأتى الاجتماعات المكثفة لإنهاء المشروعين العملاقين بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، في الإطار العام لخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع «العلمين – السخنة»، ودراسة امتداده لمدينة السويس.