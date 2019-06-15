طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان نتائج العينات المسحوبة من المواد الغذائية المستوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تأخر إعلان نتائج العينات المسحوبة من المواد الغذائية المستوردة بالمعامل المركزية التابعة لمديريات الشئون الصحية.

وأوضح "فواد"، في بيان اليوم السبت، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه عمليات دخول الشحنات الغذائية المستوردة إلى مصر في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلي أنها تتبلور في وجود حالة من التباطؤ الشديد من جانب المعامل المركزية المنوطة بسحب عينات المواد الغذائية المستوردة، من أجل التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وأضاف، أن تلك المعامل ومنها على سبيل المثال، المعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تتجاوز الحد الزمني القانوني لإعلان نتائج التحاليل الخاصة بتلك المنتجات الغذائية.

وتابع :"في العديد من الحالات تتجاوز المدة ما بين 17-20 يومًا، دون مبرر أو سبب وجيه لذلك، بما يعد عبئًا وعائقًا أمام حركة الاستيراد والتصدير، لاسيما في ظل قصر مدة الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية كالألبان، والتي لا تتجاوز مدة تحاليلها 4 أيام على الأكثر، وصلاحيتها قصيرة".