برلمانى: تحقيق نهضة زراعية يرتبط بإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية، وعودة دور الإرشاد الزراعي.

وأوضح "دسوقي"، في بيان اليوم السبت، أن الجمعيات تراجع أعدادها ودورها، حيث تراجعت من 6.3 آلاف جمعية في ثمانينات القرن الماضي إلى نحو 5.6 آلاف في عام 2017، مشيرًا إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات شاملة على المحاصيل الزراعية بالجمعية، وأسعار بيعها وحالة تكدس المحصول لكل سوق من عدمه.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تفعيل دور الإرشاد الزراعي ونجاحه في خدمة المزارع وزيادة الإنتاج الزراعي، يعتمد على توفير حقول الإرشاد الزراعي بالأعداد المطلوبة لمختلف المحاصيل الزراعية لتغطي غالبية القرى، وتوفير نظام التواجد الفعلي والحقيقي للمرشدين الزراعيين بالجمعية.

وطالب النائب، بتوفير التمويل اللازم لقيام نظام إرشادي جيد وفعال، ورفع كفاءة المرشد الزراعي من خلال إلحاقه بالدورات التدريبية المنتظمة في مجالات زراعية مختلفة، وتوفير الدعم لتوفير وسائل اتصال ووسائل نقل كافية لكل المرشدين الزراعيين بالقرية والمركز الإداري.