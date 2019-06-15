بيان عاجل بشأن انقطاع المياه عن بعض المناطق في قرى مركز الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، ببيان عاجل لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن انقطاع مياة الشرب عن بعض المناطق في قرى مركز الصف محافظة الجيزة، وحرمان بعض المناطق كليًا من مياه الشرب، مثل مناطق المساعيد بنجوع العرب وعرب الترابين وعرب أبوعريضة وعرب أبوحمود وعرب غمازة الكبرى.

وقال "الجمال"، في بيان له اليوم السبت، إنه يوجد بعض المناطق في قري مركز الصف لم يتم تغير المواسير الاسبيستس القديمة والمناطق محرومة من مياه الشرب، ومنها منطقه عرب الدبور ومنطقه المساعيد عرب غمازه الكبري على سبيل المثال، وبالنسبة لمحطة المرج التي تضخ المياه لعرب أبو عريضة وعرب الطرابين وعرب أبو حمود فهي معطلة بسبب طمس الآبار من الرمال وتم حفر عدد 2 بئر بنفس المحطة إلا أنه تم تحليل المياه وأفاد معمل التحاليل أنها لا تصلح للشرب.

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وأكد في البيان، أن مشروع الصرف الصحي في مدينه الصف لم يتم الانتهاء منه وتوقف العمل به حاليا، كما أن جميع قرى مركز الصف لا يوجد بها صرف صحي وذلك يودي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفيه في البلاد.

وردت الإسكان على البيان، أنه بالنسبة لمشروع الصرف الصحي بالصف بطاقة ٤٦ ألف م٣، تقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب وتم رفع أمر اسناد تكلفة المشروع من٥٤٠ مليون إلى ٧١٥ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري، وسيخدم ٢٨٥ ألف نسمة، والمناطق التي يخدمها المشروع هي الصف البلد - الصف المركز- عزبة السلام -مساكن ابوبكر- عرب النمايرة- وقرى الأقواز - الفهميين-عرب الحصار -الحي.

وبالنسبة لمشروع محطة مياه الشرب وتوسعاتها في الصف بطاقة ١٢٠ ألف م٣ والشركة المنفذة المقاولون العرب بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه ويخدم ٦٠٠ ألف نسمة وأنه جاري التنسيق للتسليم النهائي للمرحلة الثانية وتوسعاتها من المشروع.