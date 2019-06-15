بعد 8 سنوات هروب.. سجين أبو زعبل في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، القبض على هارب من سجن أبوزعبل أثناء تردده على منزله.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام، فكهاني، 47 سنة، مقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بالخصوص القليوبية - سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية مخدرات، هارب من سجن أبي زعبل خلال يناير 2011م على ذمة قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، بالتردد على منطقة سكنه.

على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده وتمكنت مباحث القسم من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.