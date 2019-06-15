4 أغسطس.. الحكم في طعن حل حزب البناء والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 4 اغسطس المقبل .

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.