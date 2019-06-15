ضبط 6 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم أسلحة ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 6 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطلين، 24 سنة، 25 سنة، حال تواجدهما بالحس العاشر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما 50 جرام من مخدر الهيروين، 2 هاتف محمول، وضُبط عاطلان، 20 و 25 سنة، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز بلبيس بمديرية أمن الشرقية، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار).

كما تم ضبط عاطل، 31 سنة، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبحوزته (30 جرام من مخدر الهيروين ، هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وضُبط عاطل، 17، سبق اتهامه في قضية "هتك عرض") حال تواجده بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وبحوزته "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.