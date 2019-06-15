ضبط 5 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة على الـ "فيس بوك" بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لقيامه بالترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش وذلك استمرارا لمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم ببني سويف حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة لقيامه بإدارة (5) صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش ، وبحوزته "2 سماعه صغيرة الحجم، 10 بطارية صغيرة الحجم، مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه مصري، 2 هاتف محمول".

وضُبط في الشرقية أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة ، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

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كما تم ضبط شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص جهاز لاب توب و2 هاتف محمول بحوزته بفحصهم تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

وفي أسيوط ضُبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول، وتبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها وكذا إدارته 8 مجموعات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي لذات الغرض.

وتمكنت الإدارة من ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.