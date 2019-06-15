المتهمون بقتل "أطفال المرج" أمام الجنايات.. محطات جريمة كشفتها "خناقة في النيابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، استغرقتها نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول، في التحقيقات بقضية مقتل ثلاثة أطفال بالمرج التي كشفتها "خناقة المتهمين في النيابة"، أمرت بإحالة الأب وزوجتيه إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

ويرصد "الخليج 365" محطات القضية التي شغلت الرأي العام في التقرير التالي:

القبض على الأب وزوجته الثانية: 10 مارس 2019

ألقت الأجهزة الأمنية في 10 مارس الماضي، القبض على "أحمد. ع" وزوجته الثانية "هالة" بعد اتهام زوجته الأولى لهما بالتعدي عليها بالضرب وفقأ عينيها وإجبارها على التسول، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق.

خناقة تكشف الجريمة أمام النيابة

كشفت تحقيقات النيابة كيفية اكتشاف قيام "إيمان. ز" بقتل أطفالها الثلاثة في المرج بتحريض من زوجها وزوجته الأولى.

وجاء في التحقيقات التي باشرها مصطفى مخلوف، وكيل النائب العام، أنه في 26 فبراير عرض أحد البرامج التلفزيونية فيديو للأم "إيمان" تستغيث من زوجها "أحمد. ع" الذي يعكف على تعذيبها وتسبب في فقء عينيها بمساعدة زوجته الأولى "هالة. س" التي تغار منها، وعلى إثر ذلك ألقت مديرية أمن القاهرة القبض على الزوج المتهم وضرة المجني عليه بتهمة إحداث عاهة مستديمة بالزوجة الأولى.

وأوضحت التحقيقات أنه خلال تواجد الزوج المتهم وزوجتيه في طرقات النيابة، نشبت مشادة كلامية بينهم، بسبب تبادل التهديد فيما بينهم حول مسئولية قتل أطفال "إيمان" الثلاثة، فوصلت تلك الكلمات إلى المحقق، الذي بدأ يوجه التساؤلات إلى والدة الأطفال.

وقالت "إيمان" أمام النيابة، إنها كانت زميلة "أحمد" أثناء عمله فرد أمن إداري في المترو، ونشأت بينهما قصة حب، فتزوجا وانتقلا للعيش مع زوجته الأولى التي تكبره بنحو 15 سنة، مضيفة أنها أنجبت طفلتين "جنى 3 سنوات وملك 5 سنوات" فاشتعلت نار الغيرة في قلب ضرتها وحرضته على تعذيبها، فكمموا يديها وقدميها وسلخ جلدها، حتى طلب إليها التخلص من الطفلتين قائلًا: "هالة هترمينا في الشارع لو سبناهم عايشين".

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ويوم الواقعة بعدما انتهى المتهم من ممارسة الجنس مع "أم الطفلتين"، أحضرت ضرتها "جردل مياه" وأمرتها فإغراقهم في المياه حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، ثم وضعهما في "حقيبة سفر" بعد غمرهما بمادة "البوتاس" لإخفاء معالمهما وألقاهما الزوج في رشاح المرج، في الوقت الذي صوّر الزوج نحو 10 فيديوهات للواقعة لتهديد الزوجة بها وقت الحاجة، حسب التحقيقات.

عادت حياة المتهمين الثلاثة إلى طبيعتها، حتى طلبت الزوجة الأولى من زوجها طرد زوجته الثانية خاصة مع علمها بأنها "حامل"، فرفضت "إيمان" المغادرة قائلة "أنا مقدرش أسيبك حتى لو خزقت عنيا"، فقام المتهم بإحضار إبرة وغمره في "البوتاس" وفقء عيني زوجته، وطلب إليه قتل طفلها الثالث، فاستجابت لطلبه وأغرقته في المياه ثم ألقاه في الرشاح.

فيديوهات توثق الجريمة

عثرت قوات الأمن أثناء تفتيشها منزل المتهم على كارت ميموري يحتوي على مقاطع فيديوهات توثق الواقعة.

وأظهرت الفيديوهات قيام الأب بتحريض زوجته بعد ممارسة الجنس على قتل أطفالها، بإغراقهم في جردل مياه، وأنه احتفظ بالفيدوهات لمنع زوجته (أم الأطفال) من الإبلاغ عنه وزوجته الثانية.

دليل ضد المتهمين: العثور على جثة الرضيع بالخصوص

كشفت اعترافات الأب المتهم في التحقيقات أنه تخلص من جثة طفله الرضيع فور ولادته بمنطقة الخصوص.

وأضافت التحقيقات أنه بعد مخاطبة الأجهزة الأمنية بشأن العثور على جثث أطفال مجهولة بالخصوص، تبين العثور على جثة لرضيع في ذات المكان حيث أقر المتهم بإلقاء طفله وتم مضاهاة الـDNA للأب والجثة ليثبت أنه طفله.

إحالة المتهمين للجنايات: 13 يونيو

أمرت النيابة بإحالة المتهمين الثلاثة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للأطفال الثلاثة.