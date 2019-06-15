أخبار مصر | "النقل" تعلن توافد الركاب على محطات المترو الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن توافد الركاب على محطات المترو الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق بمحطات المترو الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها للركاب بدءًا من صباح اليوم، وكذلك انتظام حركة تشغيل كافة محطات المترو بالخطوط الثلاثة، بدءًا من بداية التشغيل في تمام الساعة 5.30 صباحا.

وشهدت المحطات الجديدة توافد الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة، والتي لاتقل عن محطات مترو الانفاق الأوروبية، كما قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو كافة التسهيلات الخاصة بتنقلات الركاب، وأعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بناءً على تكليفات وزير النقل تزامنا مع فتح المحطات الجديدة للركاب واستعدادا لقرب انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

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وقدمت وزارة النقل الشكر للركاب على الاستجابة المتميزة لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة مترو الأنفاق، والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك وكذلك التعامل الحضاري للركاب، خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو، بشكل عام خاصة مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الافريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر، والذي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية.

جدير بالذكر أن أهم مايميز الخط الثالث للمترو أن كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء، وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وتتميز بالسرعة حيث تستغرق المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام 17 دقيقة، وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 دقيقة فقط، ويتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي (العتبة- نادي الشمس) ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.