أخبار مصر | متحدث البرلمان: زيارة السيسي للمنتخب ألهبت مشاعر اللاعبين والجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: زيارة السيسي للمنتخب ألهبت مشاعر اللاعبين والجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري ألهبت مشاعر نجوم الفريق والجماهير المصرية لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "حسب الله"، إن الرئيس أكد من خلال هذه الزيارة المفاجئة أنه راعي الرياضة والرياضيين في مصر خاصة أنه تابع بنفسه جميع التفاصيل والاستعدادات الخاصة بإنجاز وإنجاح هذه البطولة الكبيرة وبصورة تشرف مصر والمصريين امام العالم كله،، موجها تحية قلبية للرئيس السيسى الذى اعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة وتأكيده وثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ومطالبته لجميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير اضافة الى التوجيه الواضح من الرئيس لأفراد المنتخب بالتحلى بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريا.

وتوقع "حسب الله" أن تكون هناك متابعة وتشجيع جماهيرى كبير وغير مسبوق من عشاق كرة القدم من المصريين بمختلف اتجاهاتهم لنجوم الفراعنة خلال هذه البطولة سواء داخل المستطيل الأخضر أو فى مختلف الميادين والشوارع والساحات المتواجد بها شاشات لعرض مباريات كأس الأمم الافريقية.