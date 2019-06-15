أخبار مصر | وزارة الشباب تنظم برامج رياضية وثقافية وفنية بـ 36 قرية في المنيا.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تنظم برامج رياضية وثقافية وفنية بـ 36 قرية في المنيا.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، برعاية وزير الشباب والرياضة، مجموعة من البرامج والمشروعات بـ٣٦ قرية بمحافظة المنيا.

وتضمنت الفعاليات أمسيات دينية وعروض فنية وثقافية بمراكز الشباب، شارك فيها الفائزين في مسابقتي إبداع للجامعات وإبداع مراكز الشباب، بالاضافة الي تنظيم دورات رياضية في كرة القدم الخماسية.

يأتي ذلك ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة في تقديم البرامج الشبابية للارتقاء بجودة وحياة الشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، وتطوير نمط حياتهم من مختلف الجوانب الاجتماعية، والدينية، والثقافية.