أخبار مصر | وكيل الأزهر يشارك في القمة الأفريقية الأولى بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يشارك في القمة الأفريقية الأولى بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في القمة الأفريقية الأولى بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال.

كما يشارك في القمة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتورة ميرفت محمود، أستاذ الطب التناسلي بجامعة الأزهر.

وتقام فعاليات القمة من 16 يونيو إلى 18 يونيو 2019، بفندق قصر الملك فهد بالعاصمة السنغالية داكار.

وتهدف القمة الأفريقية إلى ترجمة التزام الحكومات والقيادات الدينية والتقليدية والمنظمات المجتمعية ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب والمجتمع المدني بحلول حقيقية وواقعية، من أجل المساهمة في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحالات الزواج المبكر بحلول عام 2030.