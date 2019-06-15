أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة باستغلال استضافة بطولة أمم أفريقيا لتنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الحكومة باستغلال استضافة بطولة أمم أفريقيا لتنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجميع وزرائها، خصوصا وزراء السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة، باستغلال استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في تنشيط السياحة المصرية، وتوفير آليات جذب للجماهير القادمة إلى مصر للمشاركة في هذه البطولة.

وقال "مسعود"، إن هناك عددا كبيرا من اللاعبين الأفارقة هم من النجوم الكبار داخل المنتخبات الأوروبية والعالمية، مطالبا بتخصيص برامج ترفيهية وسياحية للجماهير والوفود القادمة إلى مصر لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية على أن تكون هذه البرامج مخفضة لتمثل عنصر جذب لهم.

وأكد النائب البرلماني، على أهمية استغلال هذا الحدث الرياضى الكبير فى الترويج للسياحة المصرية عربيا وأفريقيا ودوليا، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة لهذا الغرض تتضمن تنظيم زيارات ولقاءات للاعبين والجماهير لمختلف المواقع السياحية والأثرية مع توزيع كتيبات سياحية وأثرية مترجمة لعدة لغات على اللاعبين والجماهير بالمجان لأن هذه البطولة هى فرصة تاريخية لجذب السياح العرب والأفارقة والأجانب لمصر.