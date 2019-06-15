أخبار مصر | فايق: المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة.. والمحاكمة العادلة يجب أن تكفلها الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايق: المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة.. والمحاكمة العادلة يجب أن تكفلها الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، يجب على الدولة أن تكفلها، كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، بناء على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز.



وأضاف فايق، أن الدستور المصري، نص على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه.



جاء ذلك خلال تنظيم المجلس ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى"، بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية وذلك يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019.



تستهدف الورشة تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية، في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى.