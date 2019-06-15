أخبار مصر | عبدالرحيم علي: زيارة الرئيس لأعضاء المنتخب الوطني لتحفيز اللاعبين للفوز بالبطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحيم علي: زيارة الرئيس لأعضاء المنتخب الوطني لتحفيز اللاعبين للفوز بالبطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم، التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري أكبر حافز لنجوم الفراعنة لإسعاد الشعب المصرية والشعوب العربية والأفريقية.

وقال علي، إن مصر أصبحت دولة قوية وقادرة على تنظيم هذه البطولة الرياضية الكبيرة بصورة مشرفة سوف تبهر العالم كله، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسى لنجوم مصر ستكون بمثابة أكبر حافز لاقتناص نجوم الفراعنة للحدث وفوز مصر بكأس البطولة الافريقية.

ووجه الدكتور عبد الرحيم على التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة وتأكيده وثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ومطالبته لجميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير، مشيدا بتوجيه الرئيس لأفراد المنتخب بالتحلى بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريا.