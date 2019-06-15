أخبار مصر | اللواء سعد الجمال يستقبل رد "الإسكان" حول نقص مياه الشرب بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء سعد الجمال يستقبل رد "الإسكان" حول نقص مياه الشرب بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، ببيان عاجل لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن انقطاع مياة الشرب عن بعض المناطق في قرى مركز الصف محافظة الجيزة وحرمان بعض المناطق كليا من مياة الشرب مثل مناطق المساعيد بنجوع العرب وعرب الترابين وعرب أبو عريضة وعرب أبو حمود وعرب غمازة الكبرى علما بانة يوجد محطة المرج بالوحدة المحلية بغمازة الصغرى لا تعمل لطمس الابار حيث انها تعمل على الابار الارتوازية.

وقال الجمال، إنه يوجد بعض المناطق في قري مركز الصف لم يتم تغير المواسير الاسبيستس القديمة والمناطق المحرومة من مياء الشرب ومنها منطقه عرب الدبور منطقه المساعيد عرب غمازه الكبري علي سبيل المثال، وبالنسبة لمحطة المرج التي تضخ المياء الي عرب ابو عريضة وعرب الطرابين وعرب ابو حمودفهي معطلة بسبب طمس الآبار من الرمال وتم حفر عدد 2 بئر بنفس المحطة إلا انه تم تحليل المياء وافاد معمل التحاليل ان المياء لا تصلح الشرب وهذه المناطق تعاني من عدم وجود مياء الشرب، مؤكدًا أن مشروع الصرف الصحي في مدينه الصف لم يتم الانتهاء منه وتوقف العمل به حاليا، كما أن جميع قري مركز الصف لا يوجد بها صرف صحي وذلك يودي إلي ارتفاع منسوب المياه الجوفيه في البلاد.

وجاء رد وزارة الاسكان على بيان الجمال كالاتى،:"أنه بالنسبة لمشروع الصرف الصحي بالصف بطاقة ٤٦ ألف م٣ في اليوم تقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب وقد تم رفع امر إسناد تكلفة المشروع من ٥٤٠ مليون إلى ٧١٥ مليون جنيه وانه من المقرر أن يتم الانتهاء منه في ٢٠١٩١٢٣١ وسيخدم ٢٨٥ ألف نسمة والمناطق التي يخدمها المشروع هي الصف البلد - الصف المركز- عزبة السلام -مساكن ابوبكر- عرب النمايرة- وقرى الأقواز - الفهميين-عرب الحصار -الحي، وبالنسبة لمشروع محطة مياه الشرب وتوسعاتها في الصف بطاقة ١٢٠ ألف م٣ والشركة المنفذة المقاولون العرب بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه ويخدم ٦٠٠ ألف نسمة وانه جاري التنسيق للتسليم النهائي للمرحلة الثانية وتوسعاتها من المشروع".