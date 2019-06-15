أخبار مصر | الإذاعة المصرية تُعيد ترتيب أولوياتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإذاعة المصرية تُعيد ترتيب أولوياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية اجتماعًا مع رؤساء الشبكات الإذاعية؛ لمناقشة مقترحات ترتيب ببعض الأمور الداخلية، والخطط المستقبلية للشبكات.

وشدد رئيس الإذاعة، على أهمية تأكيد هوية كل شبكة، سواء من حيث نوعية الأغاني التي تُبث على الهواء أو من خلال إيقاع البرامج وفقرات الربط والتنويهات التي تبث طوال مدة الإرسال، واستعرض الاجتماع خطة تغطية فعاليات بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بالإضافة إلى إعداد خطط لتغطية الطوارئ على مختلف المستويات عند صوت الطوارئ، وبحث إنشاء شبكة داخلية بين جميع إدارات الإذاعة، لتسهيل عملية التواصل وإنجاز الأعمال والتوصية باستفادة كل الشبكات من الإنجاز من المنتج الدرامي للشبكات الأخرى.

كما وجه رئيس الإذاعة، بتكليف الدكتور عاطف شوقي رئيس شبكة التنسيق والمكتبات بإدارة إذاعة ماسبيرو FM بإشراف أبو العلا حبيب رئيس شبكة الإقليميات، وإعادة إطلاقها في شكل جديد؛ للاستفادة من ذخائر وكنوز المكتبة الإذاعية التي تحتوي على أكثر من 150 ألف شريط إذاعي زاخر بالعديد من البرامج والمواد الإذاعية النادرة.