أخبار مصر | عصام هلال: هاني عازر نموذج مُشرف رفع اسم مصر عاليًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام هلال: هاني عازر نموذج مُشرف رفع اسم مصر عاليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للعالم المصري الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية، وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع بعد تكريم الدولة الألمانية بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وقال هلال، إن تكريم المهندس المصري الكبير هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، جاء لجهوده الكبيرة وإنجازاته التي استحق من خلالها أن يكون من بين قائمة تضم أشهر خمسين شخصية في ألمانيا، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي اكتسبها عالمنا الكبير، والتي كان أكبر شاهد عليها تصميمه لمحطة قطارات برلين التي تعتبر تحفة معمارية يفخر بها الألمان، كما يفخر المصريون بالمهندس المصري الذي صممها المهندس هاني عازر، مُضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل من نادوا بضرورة الاستفادة بعلماء مصر في الخارح والذين كان في مقدمتهم المهندس هاني عازر الذي اختاره السيد الرئيس ليكون مستشارا لسيادته، وتكليفه بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس التي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري يُدرس في المحافل الدولية.

وأكد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن تكليف الرئيس للمهندس هاني عازر إنما يعكس حرص الرئيس على إطلاق طاقات كل فئات المجتمع المصري، ليس في الداخل فحسب بل في الخارج أيضا.

وتم التكريم فى حضور سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى، وأبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هانى عازر، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ان استعرض فى كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة فى ألمانيا وبخاصة إسهاماته فى العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة والسياسية والاقتصادية.

