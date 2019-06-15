أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر إعلان نتائج العينات من المواد الغذائية المستوردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر إعلان نتائج العينات من المواد الغذائية المستوردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تأخر إعلان نتائج العينات المسحوبة من المواد الغذائية المستوردة بالمعامل المركزية التابعة لمديريات الشئون الصحية.

وأوضح "فواد"، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه عمليات دخول الشحنات الغذائية المستوردة إلى القطر المصري في الآونة الأخيرة، مشيرا إلي أنها تتبلور في وجود حالة من التباطؤ الشديد من جانب المعامل المركزية المنوطة بسحب عينات المواد الغذائية المستوردة، من أجل التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وشروط السلامة الغذائية، مُضيفا أن تلك المعامل ومنها على سبيل المثال، المعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تتجاوز الحد الزمني القانوني لإعلان نتائج التحاليل الخاصة بتلك المنتجات الغذائية.

وتابع "فؤاد" أنه في العديد من الحالات تتجاوز المدة ما بين 17-20 يوما، دون مبرر أو سبب وجيه لذلك، بما يعد عبئا وعائقا إضافيا أمام حركة الاستيراد والتصدير، لاسيما في ظل قصر مدة الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية كالألبان، والتي لا تتجاوز مدة تحاليلها 4 أيام على الأكثر، وصلاحيتها قصيرة، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله.