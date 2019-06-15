أخبار مصر | وكيلة "قوى عاملة النواب" تشيد بزيارة الرئيس للمنتخب وتفقده الاستعدادات لبطولة أمم افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيلة "قوى عاملة النواب" تشيد بزيارة الرئيس للمنتخب وتفقده الاستعدادات لبطولة أمم افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعضاء المنتخب المصري بإستاد الدفاع الجوي، مؤكدة أنها لافتة متميزة من الرئاسة لتشجيع اللاعبين وتحليهم بالقوة لأداء البطولة التي ينتظرها المصريين، بصورة ترفع وتعظم من مكانة مصر.

وأكدت عطوة، أن الرئيس حاول أن يؤكد لهم من خلال زيارته على أهمية البطولة، وإشعارهم بحجم المسئولية التي يحملها اللاعبين، مشيرة إلى أن القيادة السياسية أصحبت تشارك الشعب المصري في كل احتفالاته وأحداثه الهامة، فزيارة الرئيس السيسي صباح اليوم، حافز قوي للاعبين على الفوز في كأس الأمم الإفريقية.

ولفتت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حصد بطولة الأمم الإفريقية تمثل أهمية كبرى تحتاج لإعطاء المزيد من الدعم للاعبي المنتخب المصري، مشيدة بالجولة التي أجراها الرئيس لتفقد المنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوى للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التى جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة مباريات كأس الأمم.