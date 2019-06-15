أخبار مصر | النائبة آمال رزق الله: توصيات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد نافذة على القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائبة آمال رزق الله: توصيات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد نافذة على القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتوصيات التي خرج بها المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كالمتعلقة بإعداد خطة إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أنها شملت العديد من المجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، بما يعكس حرص الرئيس على طرح كافة المشكلات التي تواجه القارة.

وأكدت رزق الله، على أن تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقي لقياس الفساد فى إفريقيا، يكون نابعا من السياق الإفريقى ملم بواقعه وخصوصيته، يمثل خطوة إيجابية في عملية التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع،فكل دولة ستكافحه بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات وخطة محكمة.

وأشادت النائبة البرلمانية، بالمنصة القارية الذي سيتم تدشينها بموجب توصيات المنتدى، لخلق نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة في هذه القضية، مشيرة إلى أهمية التأكيد خلال المنتدى على التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن نتائج عملها وتوصياتها.