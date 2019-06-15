أخبار مصر | فرج عامر: زيارة الرئيس للمنتخب تعزز الثقة وjرفع الروح المعنوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: زيارة الرئيس للمنتخب تعزز الثقة وjرفع الروح المعنوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنتخب الوطني لكرة القدم، بإستاد الدفاع الجوي، مشيرا أن الرئيس حريص على دعم المنتخب المصري بقوة والوقوف بجانبه وتشجيعه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح عامر، أن رفع الروح المعنوية للاعبين محفز مهم للغاية قبل البطولة، فالرئيس السيسي أعطى للمنتخب قدر من الثقة والاهتمام، بأن القيادة المصرية تقف بجانب أبطالها، وتقدم لهم الطاقة الإيجابية الكاملة، وإشعارهم بأن مصر تنتظر الفوز بفضل مهارتهم وكفاءتهم، وأن 100 مليون مصري يشاهدهم ويتمنى لهم الفوز.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس حريص دائما على تعزيز الثقة لدى الفريق المصري، من خلال زيارته لهم أثناء عملية التدريب، للتعبير مدى الاحترام والثقة لهم وتقدير الجهد الذي يبذلوه لصالح مصر.