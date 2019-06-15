مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما حقيبة تحتوي على ملابس وجواز سفر بمدينة نصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطلين لسرقتهما حقيبة تحتوي على ملابس وجواز سفر بمدينة نصر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كلٍ من: (عاطل سن 18- مقيم بدائرة القسم، وآخر سن 18 "يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية"- مقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة" حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة الأول، وشروعهما في سرقة حقيبة بداخلها بعض الملابس وجواز سفر من كل من 3 مواطنين من رعايا إحدى الدول الأفريقية كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الثاني، وحال مقاومة المجني عليهم لهما تعديا عليهم بالضرب محدثين إصابة اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتماتخاذ الإجراءات القانونية.